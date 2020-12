Royston Drenthe fue declarado en quiebra por el Tribunal de Breda el pasado martes, pero el exjugador del Real Madrid y ahora del Kozakken Boys no está preocupado por ello.

En unas declaraciones para 'Voetbalzone' ha explicado que todo se debe a un conjunto de negligencias. Una por parte del propio jugador ya que no se presentó a la audiencia y que su abogado se encontraba de vacaciones.

"No me asusto fácilmente por estas cosas. No conozco los entresijos y no sé exactamente qué está pasando, pero si es lo que creo que es, no es tan importante", ha asegurado Drenthe.

Así pues, el Tribunal decidió que ante la situación financiera del jugador, tendrá que ser supervisado y tendrá un gestor que controle el patrimonio del holandés y autorice las decisiones que tome Drenthe sobre este.

El futbolista también confesó que durante su etapa en el Real Madrid le engañaron con su salario. "Sólo sabía que iba a ganar 1,8 millones de euros en mi primera temporada, nada más. Fue muy astuto y a partir de entonces tuvo todo controlado", ha confesado. Sin embargo, su agente Sigi Lens no tardó en cuestionar estas declaraciones y aseguró que las carreras "no se rompen si no es fuera del campo".

No es la primera vez que se habla sobre los gastos económicos de Drenthe. La prensa habló sobre todas sus multas de tráfico, mansiones, exesposas, sus proyectos como tiendas de moda o su carrera como rapero y actor. El propio Drenthe confesó en 2017 en su biografía que se había perdido muy pocas fiestas.