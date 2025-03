Una rotura de cintura de Brahim a Giménez le da la victoria al Real Madrid ante el Atleti

La ida de los octavos de final de la Champions League entre Real Madrid y Atlético en el Santiago Bernabéu nos ha dejado tensión, lucha, ocasiones y, sobre todo, golazos.

Apenas habían transcurrido cuatro minutos de encuentro cuando Rodrygo, tras una gran asistencia de Fede Valverde, dejaba en el camino a Javi Galán y Lenglet para poner el esférico lejos del alcance de Oblak.

Poco después, en otra gran jugada del brasileño, el público pidió penalti del exlateral del Celta de Vigo, pero ni el colegiado principal ni el del VAR consideraron punible la acción, desatando la polémica entre aficiones.

Pasado el ecuador del primer acto, en una jugada similar a la de Rodrygo pero por la banda izquierda, Julián Álvarez dejó en evidencia a Camavinga para quitar las telarañas de la meta de un Courtois que nada pudo hacer ante la comba del disparo del argentino.

Así, con 1-1 en el marcador, se iría el partido en el descanso... para que en la segunda mitad llegara la magia de mano de Brahim.

Tras una gran triangulación con Vinicius y Mendy, el mediapunta dejó sentado a Giménez con una finta con la cintura que abrió el hueco justo para encontrar el palo largo de Oblak.

El Bernabéu, entregado al marroquí por una jugada que, como la de Karim Benzema en el Vicente Calderón, se recordará durante mucho tiempo. De hecho, se marchó del verde con una ovación cerrada del público.

El Madrid no bajó ni una marcha, se adueñó del balón y buscó el tercero -de hecho lo rozó, pero Mbappé no encontró solo a Vinicius ante Oblak-, mientras que el Atleti, replegado en campo propio, no gozó de ninguna ocasión clara para dejar la eliminatoria empatada y por decidir en el Metropolitano. El próximo miércoles conoceremos el desenlace de la misma.