Ronaldo responde a Cristiano: "La gente tiene la autoestima muy alta"

Al exdelantero brasileño le han preguntado por las palabras del portugués a Edu Aguirre afirmando que es el mejor de la historia... y su respuesta no ha dejado indiferente a nadie.

La entrevista de Edu Aguirre a Cristiano Ronaldo lleva copando titulares varias semanas sobre todo por la contundente afirmación que hizo al portugués al asegurar que es el mejor jugador de la historia.

Sobre sus palabras le han preguntado a Ronaldo Nazario en una entrevista en 'ESPN', y el '9' no ha podido ser más sincero.

"No me gusta entrar en estos temas. La gente tiene la autoestima muy alta. Prefiero que la gente hable de mi rendimiento por lo que he hecho, de lo que he sido, a que yo hable de mí mismo", ha arrancado el brasileño.

El exjugador sí destaca la polivalencia y olfato del luso: "Cristiano tiene una historia fantástica. Ha conseguido cosas maravillosas, ha marcado goles de todas las maneras e incluso cambiando de posición. De delantero izquierdo a delantero centro, que no es fácil".

Eso sí, no lo sitúa como el mejor de la historia... y ni siquiera dentro de un 'top 5'.

"Seguro que está entre los mejores de la historia. Ahora bien, no estoy de acuerdo en que sea el mejor. Eso sí, respeto su opinión. Yo diría que entre los diez mejores, fácilmente", ha zanjado.