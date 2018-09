La Roma 'pide' una ovación de la afición del Real Madrid a Manolas en el Santiago Bernabéu

El sorteo de la fase de grupos de esta nueva edición de la UEFA Champions League ha encuadrado juntos al Real Madrid y a la Roma.

El club italiano, desde su cuenta de Twitter, ha querido mandar un mensaje al Real Madrid, 'pidiéndole' una ovación en el partido que disputarán en el estadio Santiago Bernabéu.

La Roma ha enviado esta irónica publicación, bromeando con que el conjunto blanco 'le debe' un agradecimiento tras el gol de Manolas, con el que dejaron al Barcelona, máximo rival del Real Madrid, eliminado de la pasada Champions.

Expecting a standing ovation for this man before the match at the Santiago Bernabéu pic.twitter.com/fuhJ8FNmSK