"En este puzzle faltan mis piezas y vais a estar contentos". Así empezaba Robert Moreno su comparecencia de prensa un día después de la segunda presentación de Luis Enrique al frente del combinado nacional donde el asturiano no se guardó nada contra el exseleccionador: "Robert Moreno es desleal" o "en la vida te das cuenta de quién es amigo y quién no" fueron algunas de las frases que sostuvo ayer el nuevo técnico de España sentado en el salón de actos oficial de la RFEF junto a Rubiales y Molina.

Hoy, el que fuera segundo del técnico asturiano ha decidido contestar sin tapujos y aportando su parte del relato en una comparecencia programada y desarrollada a partir de las 18:30 horas en el hotel Claris de Barcelona.

"Tras la renuncia irrevocable de Luis Enrique, Rubiales me dijo que yo sería el seleccionador", comenzaba su réplica Robert Moreno, tras agradecer al asturiano los "9 años como compañeros" pero afirmando que ayer se le atacó "de forma personal" y se le catalogó "de algo injusto". Moreno ha desvelado que se quedó "en shock" tras conocer que Luis Enrique no contaba con él en esa reunión del 12 de septiembre y que sigue "sin saber por qué no le quiere en su equipo". Además, ha añadido que si él "no hubiese aceptado el cargo, Luis Enrique no sería hoy seleccionador".

Robert Moreno tenía contrato con la selección española hasta el 31 de julio de 2020, antes de rescindirlo tras el último partido de clasificación a una Eurocopa en la que no estará y hasta la que no sabemos si quedará abierta o cerrada esta guerra fría.