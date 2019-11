Luis Enrique ha vuelto a ser presentador como seleccionador nacional. Desde la Ciudad del Fútbol de Las Rozas Luis Enrique respondió a todas las preguntas en sala de prensa. El entrenador español comenzó dando un discurso para aclarar todo lo acontecido con Robert Moreno. Después de 15 días en los que la selección ha sufrido momentos de crispación, Luis Enrique se mostró en rueda de prensa sereno y sin tapujos: "No me he ofrecido a la Federación. Nunca he dejado que terceras personas llamen a mi nombre".

Luis Rubiales y Molina dieron su versión el pasado 19 de noviembre y Luis Enrique agradeció y comentó lo ocurrido estos últimos meses en las conversaciones que mantuvo con la Federación Española: "Estáis exhentos de cualquier compromiso conmigo. Rubiales y Molina siempre han sido honestos y sinceros conmigo. Estoy más ilusionado, más delgado, pero más en forma gracias al deporte. Necesitaba dar estas explicaciones por mí, por mis amigos y por la Federación".

La reunión con Robert Moreno clave para la decisión que toma el ahora seleccionador español: "El único responsable de que Robert Moreno no esté en mi staff soy yo, ni Rubiales ni Molina ni la Federación. Hay una reunión con Robert Moreno y él me dice que quiere ir a la Eurocopa y luego se pondría de mi segundo. No me sorprende. Para mí es desleal, yo no lo haría. Para mí es un gran defecto. Entiendo su posición pero no lo comparto. Le digo que ya no lo veo como mi segundo y que me veo fuerte y que no sé cuando volveré, pero que tengo ganas de trabajar. Acabó la reunión de manera cordial y llamo a la gente de mi staff para que supieran mi opinión y la de la otra parte, para que nadie tergiverse mis palabras. A partir de ahí, he de decir que nunca me ofrecí a la selección. Nunca les llamé".

"Mi segundo entrenador será Jesús Casas", confirmó Luis Enrique. Además añadió que Aitor Unzúe sería su tercer entrenador. En el apartado de jugadores Luis Enrique comentó: "Me gustaría que todos os supieseis el once de memoria pero en este momento no es posible".