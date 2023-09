Xavi Hernández, entrenador del Barça, ha reaccionado ya al informe dela Guardia Civil sobre el 'caso Negreira'. En él, concluyen que con José María Enríquez Negreira como segundo del Comité Técnico de Árbitros, el arbitraje en España no fue "siempre imparcial" y hablan de "funcionamiento irregular", según 'El Mundo'.

Sobre ello fue cuestionado el técnico de los azulgranas. Fue Marc Núñez, de 'El Chiringuito', el encargado de formular una pregunta que Xavi respondió con contundencia.

"Ya lo he dicho muchas veces. Nunca en mi vida, en 17 años del primer equipo más ahora como entrenador me he sentido beneficiado. Jamás".

Y sigue: "Estoy en total desacuerdo con la Guardia Civil".

"Funcionamiento irregular"

Tal y como cuenta 'El Mundo', la Guardia Civil ha concluido en su informe que los arbitrajes durante la época de Negreira no siempre fueron "imparciales".

Además, recogen que el Barça tuvo que reconocer ante Hacienda la "improcedencia del gasto" por unos servicios que "no se encuentran amparados por soporte documental más allá de las facturas".

"No se ha aportado la identidad de los profesionales que habrían desarrollado los servicios, ni copia de vídeos, documentos o informes en los que e concreten los trabajos de asesoramiento específicos", prosigue la Guardia Civil en su informe.

Y sobre Negreira, apuntan: "No experimentó un incremento de patrimonio".

Recibió unos 7 millone del Barça de 2001 a 2018

Enríquez Negreira, segundo del CTA desde 1994 a 2018, recibió de 2001 al último año en el que estuvo de segundo en el citado organismo más de 7 millones de euros del Barça por "asesoramiento vídeos técnicos y prestación de diversos servicios educativo-deportivos".