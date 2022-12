El Argentina - Países Bajos de cuartos de final tuvo de todo. Argentina se puso 2-0, pero en el último segundo los neerlandeses lograron empatar el partido y forzar la prórroga, hasta que finalmente la albiceleste ganó en los penaltis. Y tras el encuentro, Leo Messi le dijo a Wout Weghorst una frase que dio la vuelta al mundo: "qué mirás bobo".

No fue hasta unos días después que se supo que el '19' de Países Bajos estaba mirando a Messi en la zona de entrevistas, y en su camino se topó con Lautaro Martínez, Lisandro Martínez e incluso el 'Kun' Agüero. Ahora, el jugador del Besiktas ha respondido al '10' argentino.

"Quería presentarle mis respetos después del partido, pero él no estaba dispuesto. Bueno, me tomo como un bonito cumplido que ahora sepa mi nombre. Significa que he hecho algo bien", dijo Weghosrt en 'A Spor'.

"Luché contra Messi y hubo algunos momentos entre nosotros. Creo que les sorprendimos. Pero le tengo mucho respeto. Es el mejor, o uno de los mejores jugadores de la historia", añade.

Además, no olvida la eliminación de su país en el Mundial: "Por supuesto, sigo decepcionado y sigo pensando: ¿y si...? Sólo quedaban dos partidos. Esa pregunta siempre me rondará por la cabeza, pero estoy agradecido por haber podido vivir una Copa Mundial. Han sido las tres mejores semanas de mi carrera".

Tras aquel partido, Messi habló así de Weghorst: "El 19 empezó a chocarnos. A provocar. A decirnos cosas. Eso no es parte del fútbol. Yo respeto a todos, pero a mí me gusta que me respeten también".