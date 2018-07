Remy estalla contra Jémez: "Me trató como si fuera un pedazo de mierda"

Loic Remy, delantero de Las Palmas, denuncia el trato que ha recibido por parte del nuevo entrenador del equipo, Paco Jémez, en el periódico 'La Provincia'. Remy asegura que el técnico le trató "como si fuera un pedazo de mierda", explicando los precedentes de la historia.

"Lo que pasó, básicamente, fue que Tannane y yo estábamos en el hotel y llegamos tarde a la cena, pero un minuto tarde. Vale, no tenemos excusa porque, como profesionales, debemos estar a la hora, pero no es excusa para que el entrenador eche a dos jugadores de esa manera", afirma el francés.

"No tuvo las suficientes pelotas para decirme 'no te quiero por esto, esto y esto'"

A partir de ahí, no se corta a la hora de descalificar a Jémez, que cree que tuvo "una falta de respeto total" hacia él: "No digo que fuera el jugador clave, pero era el máximo goleador y, de repente, me ponen a un lado. Estoy decepcionado, quería pelear hasta el final de temporada por mantener al equipo en Primera".

También relata cómo se enteró de que estaba apartado del equipo, una noticia que le dio al presidente de Las Palmas: "El entrenador ni siquiera me habló, no tuvo las suficientes pelotas para decirme 'no te quiero por esto, esto y esto'. Habló con el presidente y el presidente habló con nosotros. No soy un tipo que crea problemas, no habría peleado con él".

Y por último, dejó la frase que resume su sentimiento hacia la manera en la que le trató Jémez: "El entrenador me trató como si fuera un pedazo de mierda, me sentí como un pedazo de mierda cuando todo esto pasó. Si el equipo estuviera haciéndolo bien con el nuevo entrenador, nunca me habrían llamado". La etapa de Remy en Las Palmas ha llegado a su fin de la peor manera posible.