Si el Real Madrid gana la Champions League será Nacho Fernández el que levante la copa. Todo un sueño para un canterano. Y José Luis Sánchez, en 'Jugones', le ha mostrado al capitán blanco una foto muy especial: cuando era un niño y ya jugaba en las categorías inferiores.

"Es lo mejor que le puede pasar a un canterano...", dice el central, que ya levantó el trofeo de LaLiga en la fuente de Cibeles.

Y también se reivindica antes de volver a ser titular en un gran partido: "Ningún año ha sido fácil para mí. Cada temporada empiezo el último de la lista y siempre le he dado la vuelta...".

Sobre su futuro no da pistas. Se lo comunicará al club y a Carlo Ancelotti una vez que termine la temporada: "Me sentaré con el club y con el míster. Decidiré lo que sea mejor para mí".

Por último, se refiere a la brutal despedida que brindó el Bernabéu a Toni Kroos. Si él se marcha, sus despedida no podrá ser así. Pero no le preocupa porque cuenta con el cariño de su afición: "Sé que la gente me quiere también a mí, no necesito una despedida así para saber que el madridismo me quiere...".