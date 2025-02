La reflexión de Pep Guardiola sobre el 'fu*k off' y el 'fu*k you'

Real Madrid y Manchester City se enfrentan este miércoles en el Santiago Bernabéu para obtener un pase a los octavos de final de la Champions League después de que los blancos se fueran con ventaja en la ida ganando 2-3 a domicilio.

En la rueda de prensa previa al encuentro, entre otros temas, a Pep Guardiola le preguntaron por uno de los debates de la semana en LaLiga.

¿Qué significa 'fu*k off'?, ¿cuál es la diferencia con 'fu*k you'?, ¿es ofensivo o una expresión coloquial? El catalán, que lleva en Inglaterra desde 2016, tiró de ironía para no responder.

"Mi inglés es bueno, pero nunca he llegado a entender el 'fuck off' o el 'fuck you'. Déjame unos años más en Inglaterra", señaló.

Para el exentrenador del Barça y el Bayern es clave saber cuál fue la intención de Jude Bellingham: "Ha habido insultos toda la vida y son decisiones que se toman. El problema no es la traducción, es la intención, y eso lo tiene que decir Jude, es lo que cuenta".

"Puedes insultar con una sonrisa y es hasta cariñoso. Sólo él y el árbitro, al que por cierto están investigando por posibles cosas, guau... Dejadles en paz, es lo mejor que podemos hacer todos", zanjó.