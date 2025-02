Arranca el juego psicológico de Pep Guardiola con el Real Madrid

Este miércoles el Santiago Bernabéu dictará sentencia en la eliminatoria entre Real Madrid y Manchester City. Los de Carlo Ancelotti parten con ventaja tras vencer 2-3 en el Etihad, pero el pase a octavos de final -donde el ganador se medirá contra el Atlético de Madrid o el Bayer Leverkusen- para nada está cerrado.

Sin embargo, y a pesar de recuperar sensaciones tras vencer 4-0 al Newcastle este fin de semana, Pep Guardiola ya se da por muerto en Champions... o al menos eso quiere dejar entrever.

En rueda de prensa, el exentrenador del FC Barcelona y el Bayern parecía que tiraba la toalla en lo que apunta a ser un juego psicológico para confiar a los madridistas.

"El margen de opciones para ganar en el Bernabéu, y todo el mundo sabe eso, sería de... no sé si llega al 1% o a cuánto, pero es mínimo", señaló el catalán.

Y es que nada cambia que los celestes completaran el que posiblemente sea su mejor partido de la temporada ante las 'hurracas'.

"Está claro que esta victoria nos ayuda y lo intentaremos en la medida de lo posible, eso seguro, pero esta no es la realidad del equipo. Jugando como hoy no habríamos acabado en el puesto 22º en la Champions, eso está claro, pero hemos tenido actuaciones muy pobres y un buen partido como este no cambia la dinámica del día a día", explicó.

"Está claro que es mejor viajar a Madrid con este resultado que con otra derrota en los últimos minutos. Pero nuestras posibilidades son mínimas porque el resultado de la ida no fue bueno. Cinco minutos antes del final íbamos 2-1 y la cosa era diferente. Con 2-3 las opciones son pocas, pero intentaremos aprovechar nuestras oportunidades y veremos qué pasa", zanjó.

Si algo debe haber aprendido Guardiola de la Champions y sobre todo de sus enfrentamientos contra el Real Madrid es que hasta que el árbitro no pita el final puede pasar cualquier cosa... pero es mejor ir con piel de cordero.

En 2022, el 'Big Data' le daba un 1% de posibilidades de ganar a los blancos antes del gol de Rodrygo... y el resto fue historia.