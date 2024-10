El Real Madrid cosechó su primera derrota en Champions League contra el Lille. Una victoria y una derrota en lo que va de competición. Y Josep Pedrerol ha hablado muy claro en 'El Chiringuito'. Pide que juegue los jugadores que "mejor están".

"Por qué juega Camavinga si no está al 100%, por qué viaja Mbappé si no está al 100%, por qué está Rodrygo en la expedición si no está al 100%. Hay que poner a los que mejor están y no quedar bien con nadie. Hay que pedir a los jugadores que trabajen", dice Pedrerol.

Y habla de "pasotas": "El Bernabéu perdona los errores, pero no perdona la dejadez ni la desidia. Yo ya he vivido mucho pasota en el Real Madrid, demasiado pasota".

La mano de Camavinga

El Madrid cayó en Lille con gol de penalti en contra. Camavinga, que volvía de lesión, sacó la mano en su área y Jonathan David acabó completando el penalti para darle el triunfo a los franceses.