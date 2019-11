Andrés Palop ha visto el partido entre el Levante y el Barcelona. El encuentro, que terminó con 3-1 a favor de los granotas, tuvo en Luis Suárez a uno de sus desgraciados protagonistas al tener que retirarse lesionado en la primera parte por problemas físicos. El ex del Sevilla ha aprovechado para mandar un dardo al punta cule.

"El sóleo le empieza a dar la cara a Luis Suárez, ya sabes con tu edad, cada año un kilo de peso menos. ¡Funciona!", dijo el arquero a través de su Twitter.

El soleo le empieza a dar la cara a @LuisSuarez9 , ya sabes con tu edad, cada año un kilo de peso menos . Funciona !!! — Andrés Palop (@Palop1) November 2, 2019

Tal fue la repercusión que tuvo en redes sociales que Palop tuvo que volver a intervenir para negar que le estuviera llamando 'gordo'.

"No por Dios. Yo no lo estaba pero me favoreció cuando empezó a darme la cara el sóleo. Aclarado", insistió Palop.

Nooooo por Dios ... yo no lo estaba pero me favoreció cuando empezó a darme la cara el soleo . Aclarado — Andrés Palop (@Palop1) November 2, 2019

Lo cierto es que mucho se ha hablado acerca del estado físico de Luis Suárez desde incluso su primera temporada con el Barcelona. A pesar de todo, el uruguayo lleva seis goles en 12 partidos de Liga, sumando uno cada dos partidos.

De hecho, fue el autor del quinto gol en la victoria por 5-1 del Barça ante el Valladolid, hace menos de una semana.