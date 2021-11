Tras la noticia de la inclusión de Sergio Ramos en los entrenamientos de equipo en el París Saint-Germain, 'L'Équipe' desveló este miércoles el sueldo del excapitán del Real Madrid en la capital francesa.

Según el citado medio galo, el de Camas cobra seis millones de euros netos, la mitad de lo que cobraba en el Real Madrid.

En el arranque de 'El Chiringuito', revisando la escaleta y los temas a tratar, Josep Pedrerol se quedó sorprendido al leer la cifra.

"Esto no lo sabía: ¿Sergio Ramos cobra la mitad que en el Madrid?, ¿aquí ganaba 12 millones y en el PSG gana 6?, ¿en dos años que pedía Ramos va a ganar lo mismo que un año en el Madrid?", expresó el presentador.

"Yo recuerdo que algunos decíais que el Madrid maltrataba a Ramos al no ofrecerle dos años. No lo sabía, me he quedado flipado", añadió.

Desde que se confirmase su fichaje el pasado mes de junio, Sergio Ramos aún no ha debutado con el PSG debido a las molestias musculares que arrastra y a una lesión de rodilla pendiente de evolución. El central ya entrena con el grupo, pero la fecha de su regreso a los terrenos de juego es una incógnita.