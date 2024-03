Pep Guardiola tiene una semana ajetreada. El Manchester City está ante unos días clave en su temporada, en una temporada en la que defienden todos los títulos conquistados la pasada temporada y con un hueso durísimo de roer en la Champions League como es el Real Madrid. El catalán ha hablado de los blancos... y del calendario.

Y de la diferencia que, según él, tienen con los de Ancelotti en cuestión de descanso y días de preparación. Porque ha puesto el foco en la FA. Porque se lo juegan todo.

"¡Jugamos contra el Aston Villa a las 20:15¡ Luego, a las 12:30 contra el Crystal Palace, ¡a las 12:30!", dice Guardiola.

Y luego, el Real Madrid: "Tienen nueve días, ¡ellos tienen nueve días! Juegan este fin de semana y no lo vuelven a hacer hasta nuestro partido".

"Me gustaría reflexionar"

"Me gustaría reflexionar, pedir un día más. La diferencia es mucha. Jugamos la vuelta el miércoles contra ellos, podemos jugar el sábado o el domingo en la FA. El Coventry, United y Chelsea están de vacaciones entre semana, ¿por qué jugamos el sábado? ¿Por qué no nos dan un día más? Su respuesta será que las televisiones nos pagan mucho", cuenta Guardiola.

Guardiola explica: "Jugaremos el sábado, claro está. Iremos a Londres, el Chelsea no vendrá aquí. Cinco horas, viajaremos. No hay problema. Iremos. Ya tengo experiencia. Ya me pasó otros años. Veníamos de Dortmund. Llegamos el jueves. Viernes, descanso. Tren o avión a Londres. El sábado contra el Liverpool, el Chelsea... Acabamos agotados".

Porque para el técnico del City un día más es clave: "Marca la diferencia con tantos lesionados y la acumulación de partidos".