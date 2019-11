"No hay muchos porteros negros en la élite y la gente ya tiene en su cabeza que los porteros negros no aportan seguridad o cometen demasiados errores". Lo dice un guardameta campeón de la liga holandesa y semifinalista de la última Champions League. Porque para el camerunés André Onana, portero del Ajax, la discriminación bajos los arcos de la élite del fútbol es evidente: "Es algo que debemos cambiar. No es fácil llegar a la élite siendo negro pero yo creo que ser blanco o negro no es algo que importe. Soy portero", añade.

Es cierto que a lo largo de la historia no son muchos los porteros de color que han desarrollado carrera profesional: Tommy, Wilfred, Al Deayea, Stanley Menzo, Mandanda, Dida, Songo'o, Kameni... los que llegaron a triunfar se hicieron un hueco especial en los corazones de los aficionados porque fueron grandes cancerberos con carisma.

Veremos si esta crítica de Onana sirve para empezar a concienciar al mundo del fútbol.