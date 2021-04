Cristóbal Soria dejó ayer un divertido momento en 'El Chiringuito' tras 3-1 del Madrid al Liverpool, con doblete de Vinicius. El colaborador reconoció que quedó "retratado" por el brasileño, jugador al que Soria dedicó la ya famosa canción 'Y Vinicius pa cuando'.

"Hoy Vinicius me ha callado la boca a mí, pero no solamente a mí. Aquí en este plató hay muchos más que hoy ha retratado Vinicius. Porque la frase de que 'cuando centra, tira y cuando tiene que tirar centra' no es mía. Mía es el hit mundial, aquel que dio la vuelta al mundo y que hoy voy a cantar", dijo el colaborador sevillista.

Soria tuvo que soportar el baile de los colaboradores del programa a ritmo de 'Acompañame'. El exdelegado del Sevilla mostró su enfado permaneciendo inmóvil en su asiento y mirando fijamente a la cámara con un rostro serio mientras que sus compañeros bailaban.

Además Soria no cumplió la promesa de cantar su tema de Vinicius y abandonó el plató. En el momento de coger el micrófono y entonar el 'Vinicius pa cuando' Soria se echó atrás. "No puedo, no puedo Pedrerol", dijo Cristóbal marchándose del programa.