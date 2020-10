Cuatro partidos consecutivos lleva el Barcelona sin lograr sumar de tres en tres en LaLiga. Los culés, tras empatar ante el Sevilla, perdieron contra Getafe y Real Madrid y no pudieron pasar del 1-1 ante el Alavés en Mendizorroza. Ante un Alavés con diez en un partido en el que ni siquiera el gol de Antoine Griezmann es una noticia positiva.

Porque desde 2016 no se veía una racha así en un equipo que no está acostumbrado a no sumar una victoria en cuatro partidos consecutivos. Fue en la jornada 4 cuando, en aquel ya lejano 1 de octubre, el Barça derrotó al Celta por 0-3.

Desde entonces, dos puntos. Dos puntos de 12 posibles. Y un mes entero sin ganar en LaLiga. Para un club como el Barça, que debe pelear por el título, es mucho tiempo.

Y es cierto eso de que no es como se empieza sino más bien como se acaba, pero no son pocos los que reaccionan tarde en el campeonato de la regularidad. De momento, el camino es cuesta arriba.

El Barça, con los mismos partidos disputados que el Atlético, suma 6 puntos menos. También suma menos goles a favor, con un Messi que tan solo lleva un gol y de penalti (en la jornada 3, el 27 de septiembre), y más goles encajados.

Al Real Madrid le tiene a ocho, aunque los blancos tienen un partido más disputado. Con todo, tampoco fueron capaces de ganarles en el duelo que a ambos les enfrentó en el Camp Nou.

La racha es mala. Tan mala que, con seis partidos jugados y a falta de 'ponerse al día', tienen mas cerca los puestos de descenso que la Champions League. Es de suponer que, tras disputar dichos encuentros, la cosa cambie... Pero las suposiciones hay que plasmarlas en el verde.

Deben jugar ante Elche, en el Camp Nou, y Athletic, en San Mamés, para sumar los mismos partidos que los que muchos llevan ya disputados. De momento, con los jugados, dos victorias, dos empates y dos derrotas en un comienzo de LaLiga no deseado.

