A falta de siete fechas para la conclusión del campeonato, la lucha por el liderato no puede estar más igualado. Real Madrid y FC Barcelona empatan en la primera plaza con 68 puntos... con ventaja para los blancos.

Pero Quique Setién, técnico culé, confía en asaltar esa primera posición. "Por supuesto que sigo convencido de que el Real Madrid pinchará", ha afirmado este viernes en la rueda de prensa previa al encuentro ante el Celta de Vigo.

"Aún quedan 7 partidos por disputar y es muy difícil que ganemos todos. Hemos empatado, ellos aún no pero esto es un juego que a veces nos sorprende. Es verdad que están en un buen momento, igual que nosotros también, pero puede pasar de todo. Y confío en que en algún momento se equivoquen", explica el técnico cántabro.

¿Tener que ganarlo todo para ser campeón? Setién cree que su equipo "no ganará todos los partidos". "Si el Madrid pierde dos partidos, con uno menos nos sería bastante, pero nuestra ilusión es ganarlos todos", explica.

La marcha de Arthur

"Sigo contando con él", comenzaba diciendo Setién sobre Arthur Melo y su fichaje por la Juventus. "Es un jugador que vamos a necesitar, que son importantes. En principio va a hacer el entrenamiento y luego va a viajar y con posibilidades de jugar. Es lo que hay", se resigna.

Y le lanza un mensaje: "No es el primero ni el ultimo jugador con altas expectativas que al final no le salen las cosas como espera. No sé si se irá, pero habrá gente que piense que es mejor aguantarle por su juventud y gente que no".

"La realidad es que supongo que cualquier jugador que se encuentra en una situación como esta tiene que tener claro que la temporada no ha terminado, que aún quedan partidos muy importantes y él, como el resto, seguro que quiere terminar bien si es el caso, ganar algún título y dejar un buen recuerdo hasta el último día. Entiendo que las circunstancias que hemos vivido ha llevado a este camino, pero entiendo que la profesionalidad y honradez de todos los jugadores va a estar hasta el último día", afirma sobre una posible desconexión del centrocampista brasileño.

¿Oportunidad para Riqui Puig?

La afición barcelonista pide con ansia más protagonismo para el joven canterano. Sin Busquets y sin De Jong ante el Celta, podría tener una oportunidad. "Podría ser un buen momento", señala Setién.

"Ha tenido una progresión importante. La actitud siempre fue extraordinaria, pero ha habido cosas que le hemos indicado para acomodarse a las necesidades del equipo. Se ha ido adaptando y ha dado un nivel en entrenamientos y en los partidos de compromiso en ese sentido. Ese es el camino", sentencia sobre el jovencísimo mediocentro.