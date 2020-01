A Pep Guardiola le salió cara su declaración sobre el entrenador del Crystal Palace, Roy Hodgson. En la previa del encuentro entre el Manchester City y el Palace, el entrenador español dejó un mensaje para su homólogo que posteriormente se volvió contra él. “Cuando tienes 72 años y entrenas es porque estás aburrido en casa. Estás con gente joven, atletas, la competición, te pruebas a ti mismo… cada partido es diferentes. Si te jubilas y no tienes intereses, entonces vuelves”, señaló el que fuera técnico del Barça.

A lo que el histórico entrenador inglés, con más de 40 años de experiencia en los banquillos, contestó: “Estaba enfadado conmigo mismo porque siempre me irrita cuando con 72 años te preguntan qué puedes aprender de otros entrenador. No es que no les respete ni piense que no están haciendo un trabajo sensacional”, comenzó Hodgson.

Sin embargo, fue el final de su rueda de prensa lo más impactante. Él mismo se hizo la pregunta y él respondió: “¿Qué puedo aprender de Guardiola? A perder”.