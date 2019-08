Es el fichaje estrella del Real Madrid para esta temporada, y mucho se espera de él tras un año en blanco y lleno de grises y desilusiones. Pero no, Eden Hazard no estará en el primer partido de Liga, y muy posiblemente tampoco en el segundo ni en el tercero. El belga se ha roto en el entrenamiento previo a visitar al Celta, y estará entre tres y cuatro semanas de baja.

Un contratiempo grave para Zidane, que había apostado de inicio por el 7 en todos los duelos jugados en la pretemporada y que en los que importa no podrá tenerle. Toca pensar en qué hacer sin él, y lo cierto es que to lo ensayado queda en agua de borrajas viendo la 'Hazardedependencia' en el once, que no en el juego viendo la irregular puesta a punto veraniega del belga.

Hombre por hombre: Vinicius o Lucas con Bale por la izquierda

Zidane tendrá que pensar, y lo cierto es que en ataque, a diferencia de en mediocampo, sí tiene formas para suplir la baja del único fichaje que parece tener un puesto claro en el once titular. Sin él, la opción más clara es mantener el sistema, el 4-3-3, y dar entrada a Vinicius. Juegan exactamente en el mismo puesto, y el brasileño ha demostrado frescura y desborde. Justo lo que necesita el Real Madrid.

Ahora bien, en pretemporada Zidane no ha apostado mucho por él, y a saber si confía en su juego en Balaídos y en el resto de duelos que se perderá Hazard. Rodrygo y Kubo también están ahí, pero su problema es el mismo que el del brasileño. Precisamente eso no lo tiene Lucas Vázquez, que cuenta con la confianza total de Zizou.

El gallego podría ser de la partida, o bien por la izquierda o bien por la derecha. De ser por la diestra, Gareth Bale tendría muchas opciones de jugar por la banda en la que más cómodo se siente. La punta de lanza, sea cual sea el jugador elegido, no se discute: Karim Benzema.

Doble '9' con Jovic... o con Bale tras Benzema

Otra alternativa sería el 4-4-2, bien en rombo o bien en línea. o bien centrando el juego por el medio con Casemiro, Modric, Kroos y un cuarto que podría ser Isco o incluso, por qué no, James Rodríguez. Sacar al colombiano del ostracismo es misión de Zidane, aunque a saber qué pasa de aquí al 2 de septiembre. En ataque, Benzema y otro más que también podría ser Bale o Jovic. El serbio está teniendo problemas en su llegada al Real Madrid. Y es que una cosa es el Eintracht y otra...

Pero podría ser un doble '9' el que ponga Zidane en Balaídos, al igual que podría elegir a un jugador con más desborde como el propio Vinicius para acompañar a Benzema, aunque el brasileño no destaca, de momento, por su precisión en los metros finales.

El 3-5-2 para profundizar por banda y apuntalar la defensa

La otra opción es el 3-5-2 con el que ya ha probado el francés de vez en cuando. El motivo, la fragilidad defensa que tampoco es que se haya solucionado con tres centrales y dos carrileros. De optar por esta alternativa, Varane, Ramos y Nacho o Militao formarían el eje de la zaga con dos bandas largas para Carvajal y Marcelo. Casemiro, Modric y Kroos, u otro jugador más ofensivo, se situarían en la medular. En ataque, igual que un 4-4-2: Benzema y otro más.

Elija lo que elija, Zidane tiene alternativas y plantilla más que de sobra para cubrir la baja de Eden Hazard, a pesar de que el belga es, como anteriormente se expuso, el único fichaje que parece tener sí o sí asegurado su puesto en el once inicial. En al menos tres partidos no lo hará, y es sin duda una ausencia sensible tanto para el equipo como para la ilusión de una afición que está preocupada tras una pretemporada irregular.