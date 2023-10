Jennifer Hermoso volvió por la puerta grande con la Selección. La delantera, gran novedad de la convocatoria de Montse Tomé tras no estar ante Suecia y Suiza, anotó el tanto de la victoria de España ante Italia en un envite clave en el camino a la Final Four y a los Juegos Olímpicos de París 2024.

La punta del Pachuca celebró la diana con rabia y, tras atender a los medios después del partido, indicó qué se le pasó por la cabeza cuando vio entrar el cuero en las mallas italianas.

"He pensado en muchas cosas... la vida te da pequeños regalos", cuenta Jenni.

"He vuelto a disfrutar del fútbol"

Y prosigue: "Me he acordado de toda esa gente que ha estado detrás todo este tiempo. Estoy feliz porque por ellos he vuelto a disfrutar del fútbol".

"Las victorias, cuando cuesta y son como esta en el último minuto, las saboreas más. Qué mayor alegría que llegar, que volver a sentirme bien... y marcar el gol de la victoria", afirma Jenni.

Porque está más que feliz: "Nos hemos llevado los tres puntos, y ahora sólo puedo sonreír".

España, 0-1 ante Italia

España venció por 0-1 a Italia con gol de Jenni Hermoso cuando el partido se acercaba al minuto 90. Con estos tres puntos, las jugadoras de Montse Tomé están un paso más cerca de la Final Four y de París 2024.