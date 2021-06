Kylian Mbappé sigue deshojando la margarita sobre su futuro. El jugador francés aún no ha renovado con el PSG y Nasser Al-Khelaïfi no contempla su salida de la capital francesa de ninguna forma. El futuro del extremo parisino es incierto. Su fichaje por el Real Madrid suena con fuerza, sin embargo, parece que Mbappé no ve con malos ojos a otros clubes.

En una entrevista en 'Sport Bild', el francés ha desvelado que Lucas Hernández, compañero de selección, le animó a fichar por el Bayern de Múnich. "Sí, Lucas me dijo que me fuera al Bayern", dice Mbappé, que al ser preguntado por tal posibilidad responde: "En el fútbol nunca se sabe lo que va a pasar, pero de momento estoy muy contento".

De momento el francés se encuentra concentrado con la selección francesa para disputar la Eurocopa. Tras el torneo de selecciones, el extremo francés tendrá que tomar una decisión sobre su futuro. Según apunta Josep Pedrerol, desde el Madrid tienen claro que Mbappé no renovará con el PSG , por lo que podría fichar por el club blanco en el mes de agosto.

"Aún no me puedo comparar con Cristiano"

El jugador del PSG, con tan solo 22 años, está llamado a ser el próximo crack mundial. Muchos le comparan con Cristiano Ronaldo, su gran ídolo de la infancia. Sin embargo, Kylian prefiere hacer su camino sin entrar en comparaciones. El extremo parisino cree que aún es pronto para entrar en quién es mejor por respeto a la figura del delantero luso, con una carrera futbolística ligada al éxito.

"Cristiano ya ha hecho historia. Solo llevo cinco años jugando, así que aún no puedo compararme con él. Para mí también es cuestión de respeto. Cristiano ha hecho tanto por el fútbol en general que no sería buen momento para hacer comparaciones. Futbolistas como él hay pocos, sólo con verlo he aprendido mucho.", dice Mbappé, que no duda en deshacerse en elogios hacia CR7 cuando le recuerdan las posters de su habitación.

"Yo era un niño que soñaba con muchas cosas. Especialmente de una carrera como la de Ronaldo. Cuando Cristiano juega, alegra a todos los que lo ven, y lo ha hecho durante 15 años. Creo que todos los aficionados al fútbol adoran a Cristiano Ronaldo. Yo era un niño normal en ese sentido", sostiene Kylian.