"Se deben abrir las puertas a las personas trans, pero en el deporte no profesional" fueron las polémicas palabras de Ana Peleteiro. La entrevista concedida por la triplista gallega han derivado en una gran cantidad de críticas.

La última de ellas, la de Alba Palacios, pionera en el fútbol transgénero. A través de una entrevista realizada por 'A Diario', Palacios no ha dudado a la hora de hablar sobre un debate que, definitivamente, se ha vuelto a abrir.

Ana asegura que las palabras de Peleteiro son "un flaco favor para los derechos humanos, no solo los de las personas trans".

"No entiendo eso de que solo pueden participar en deportes no profesionales. ¿Cuánto salta una mujer trans? No sé si me lo puede responder Ana, no sé si hay algún caso", añade.

"Veo mucho odio, mucho miedo y cuando hay miedo hay rechazo porque no saben lo que hay. Han visto tres casos de personas transgéneros que han estado compitiendo en la élite y han pasado al femenino y eso sí había que estudiarlo. Prohibir la competición a las personas trans porque sí me parece una aberración", comenta Palacios.

La situación es extrapolable al mundo del fútbol, por lo que la futbolista ha sido bastante directa: "Siempre hay ese miedo, está ahí. El año que viene llevaré seis años compitiendo en el deporte femenino sin ningún tipo de problemas".

El problema, como sostiene Ana, llega cuando alguien destaca en una disciplina: "Si una persona trans destaca, hay que prohibirla".

Sin embargo, el trato a las personas trans "ha ido a mejor". "Al principio hay mucho miedo, rechazo e insultos. A medida que ha ido pasando el tiempo y que las personas me conocen han visto que no soy ese ogro", añade Ana en relación con su carrera.