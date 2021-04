Seria réplica de la UEFA después de que en la noche de este domingo se anunciase el acuerdo entre los gigantes del fútbol europeo para crear la Superliga. Aleksander Ceferin, presidente del organismo, ha 'amenazado' a aquellos futbolistas que disputen la novedosa competición con no volver a jugar con su selección.

"Todos aquellos futbolistas que jueguen en esa competición, no lo podrán hacer con su selección. Todas las confederaciones están de acuerdo con eso", ha señalado Ceferin.

A su vez, ha mostrado su total "rechazo" al proyecto: "La clasificación para las competiciones europeas debe ser por méritos y que todos puedan competir contra todos. No puedo menos que mostrar mi rechazo al movimiento hecho. Todos estamos en contra de este movimiento".

Según Ceferin, y a diferencia de la actual Champions, la Superliga solo estaría enfocada al negocio: "El noventa por ciento del dinero de la UEFA regresa al fútbol y no solo a la élite. La UEFA no se mueve solo por el dinero. Desarrolla el fútbol. La Superliga no es así. Solo es negocio. Solo interesa los bolsillos y no la solidaridad. Los valores del fútbol son otros. No vamos a permitirlo".

Por último, el presidente de la UEFA ha apuntado que ya tienen el proyecto para renovar la actual Champions: "Hemos preparado una Champions moderna y atractiva, en la que todos puede participar y ganarla".