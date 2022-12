Todos quieren una foto con la Copa del Mundo. Lo propio hicieron los argentinos tras ganar la final, al igual que sus familiares y amigos. Sin embargo, una persona inesperada estuvo sobre el verde en la celebración: el cocinero Nusret Gökçe, más conocido popularmente como 'Salt Bae'.

El turco persiguió a Messi para hacerse una foto con él, pero tal y como se puede ver en las imágenes, al '10' no le hace mucha gracia la insistencia del cocinero, que de primeras le ignora.

Messi deserves another World Cup for not giving a single fuck about Salt Bae pic.twitter.com/EIsM8lnc8S