Tras el durísimo partido que vivió Vinicius ante el Mallorca, en 'El Chiringuito' se analizó la actitud del brasileño y cómo puede canalizar esa rabia en su juego.

De hecho, Edu Aguirre puso el ejemplo de Cristiano Ronaldo con la edad del extremo: "Cristiano con 22 años en el Manchester caía igual que Vinicius en enfrentarse en la grada, encararse con rivales... cuando llega al Madrid ya empieza a relajarse".

En ese momento, saltó Guti: "No se relajaba, yo pienso que le motivaba. Él lo hacía para ser mejor jugador, hacer más goles... De ese conflicto, sacó algo positivo para su juego".

Tras escuchar sus palabras, Jota Jordi reconoció la "manía" que le tenía al exjugador del Real Madrid ya que disfrutaba cuando el Camp Nou le abucheaba.

"A mí me motivaba que me pitasen en un campo. Me ponía...", aseveró Guti, lo que sorprendió considerablemente a Josep Pedrerol.