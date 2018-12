El polémico atleta Sergio Sánchez ficha por Vox León

Vox ha anunciado el fichaje del atleta leonés Sergio Sánchez, según apuntan diversos medios locales. El atleta fue sancionado por dopaje (EPO) en la prueba de 5.000 metros.

Asimismo, Sánchez fue detenido el año pasado, y más tarde absuelto, por un presunto delito de violencia machista. En la actualidad, el atleta pelea la custodia de su hijo, situación que según señalan en Vox "le ha acercado a nosotros y a las medidas que defendemos en cuanto a custodia compartida y ley de violencia de género", apunta La Nueva Crónica.

Deportivamente, Sánchez llegó a tener el récord de Europa de 2.000 y 3.000 metros en pista cubierta, además de haber sido subcampeón del mundo y campeón de España en 3.000.

El atleta estuvo también imputado en la Operación Jimbo, de tráfico de sustancias dopantes, en la que el principal encausado fue el también atleta Antonio Jiménez Pentinel.

Rifirrafe con Lissavetzky

En 2011 arremetía contra Lissavetzky, entonces Secretario de Estado para el Deporte, por no contar con ayudas y, a su juicio, dar un trato de favor a los nacionalizados: "Me da vergüenza vestir la camiseta de la selección española. Soy Sergio Sánchez, tengo un currículum, tengo un palmarés... En Estados Unidos soy capaz de llenar 200 páginas en un foro y ahora mismo presentarme a una competición internacional con la camiseta de la selección española dañaría mi imagen", se lamentaba a Radio Cantabria.

También fueron muy polémicas sus palabras hacia Jaime Lissavetzky: "Sólo espero ganar una medalla olímpica y que me venga Jaime Lissavetzky a darme la mano y a felicitarme. Entonces le pegaré un tortazo con la medalla en toda la cara, 'poum', y le diré 'todo esto lo he conseguido gracias a la ayuda de mierda que me has dado, que es nada. Aquí tienes la medalla olímpica de un español nacido en España, blanco como la leche", señalaba.

El atleta fue expedientado por la Real Federación Española de Atletismo. Sánchez arremetió contra Lissavetzky porque el año anterior Bezabeh había sido campeón de Europa de campo a través y "fue recibido en el CSD como un auténtico rey, cuando Ruth Beitia, Natalia Rodríguez y Sergio Sánchez ganamos medalla en el Mundial en pista cubierta, que tiene más mérito que luchar en los Europeos, no nos recibió nadie. ¿Por qué? Porque es todo política, a nosotros no nos habían nacionalizado en tres meses", lamentó.