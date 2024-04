El Real Madrid - Barça del Santiago Bernabéu tuvo todo lo que tiene que tener un buen Clásico. Goles, por supuesto. Y sí, también polémica. Polémica que ni el VAR pudo ni supo resolver. Polémica que vuelve a poner en la mesa la pregunta de por qué no hay 'ojo de halcón', o tecnología de gol, en LaLiga. Porque ni una sola cámara dio respuesta a una jugada de las que son clave en un partido.

Todo sucedió en la primera parte. En el minuto 29, el Barça dispuso de un corner a su favor. Dispuso de una jugada que volvió loco al Real Madrid en El Clásico. Balón que iba a la esquina, balón que podía entrar en la portería de Lunin. Uno entró, gracias a Christensen, y a saber si no fue el único...

Porque no se sabe si sí o si no. En dicha acción, Lamine Yamal remató un cuero enviado desde la esquina y Lunin, completamente dentro de la línea de gol, despejó como pudo la bola. Inmediatamente, los futbolistas del Barça se giraron hacia Soto Grado... y Soto Grado se llevó la mano a la oreja.

El VAR, sin respuesta

Al oído. A ver qué le decían por el pinganillo. A ver qué le comentaban desde la sala VOR. Desde ahí, y en la retransmisión, se vieron las imágenes de la jugada. En una de ellas no se veía nada porque Lunin tapaba el balón. En las otras dos... no estaba claro.

Podría ser que sí. Podría ser que no. Pero no se veía en toma alguna si el balón rebasaba o si no rebasaba por completo la línea de gol. Ante la imposibilidad de corregir al árbitro, manda lo que él hubiera decidido de antemano.

Y lo que dispuso fue nuevo corner a favor del Barça. Fue lo que señaló en un principio, y ahí es dónde terminó un balón que el VAR no pudo determinar si entró o si no entró en la portería de Lunin.