Piqué: "Presión habría si nunca hubiéramos ganado la Champions o fuera la única opción que nos quedara"

Gerard Piqué compareció en rueda de prensa en Old Trafford en la previa del duelo de ida de cuartos de final de la Champions y dejó claro que existe presión pese a las últimas eliminaciones en cuartos de final en los últimos años.

"Presión no sentimos. La mayoría de los jugadores del vestuario hemos tenido la suerte de ganar la Champions, más de una vez. Hay mucha ilusión por volver a levantar la Champions. La Champions se nos resiste de hace varios años. Con muchas ganas de pasar a semifinales que es el primer paso para poder conseguir esta ansiada competición", explicó Piqué.

Piqué no quiso comparar su situación con la de temporadas anteriores.

"No quiero comparar a otros años. Cada año es una experiencia nueva. Venimos de una situación muy buena. Estamos jugando bien y consiguiendo resultados. Estamos en una situación muy buena, La Liga la tenemos muy cerca y estamos en la final de Copa. Venimos a Old Trafford sabiendo de la dificultad de jugar aquí. Queremos sacar un buen resultado, y si podemos ganar mejor", indicó Piqué.

"El Manchester United siempre ha sido el equipo más grande de Inglaterra y todos los equipos grandes pasan por mejores y peores momentos. El United es el equipo más grande de Inglaterra. Y aquí consideran la Premier más importante que la Champions", advirtió el central azulgrana.

Piqué también fue preguntado por el Real Madrid y su trayectoria en los últimos años en la Champions.

"El Madrid ha ganado las Champions que ha ganado en los últimos años y nosotros hemos ganado también Ligas, Copas y también Champions. Compararlo es cosa vuestra", indicó Piqué.

"No he vuelto a ver lo que pasó en Roma. Es algo que sucedió. Nos caímos y nos levantamos otra vez. Estaremos más atentos para que esto no nos pase", se sinceró el jugador culé.