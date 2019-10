"En el mundo del fútbol todo es una mentira y una farsa", así se refirió hoy Gerard Piqué al fútbol y su entorno en su visita a 'El Hormiguero'. Preguntado por Pablo Motos sobre su tendencia a "meterse en charcos", el central culé respondió que "se mete a propósito en ellos", y con respecto a su trato con la prensa (y el del vestuario culé), afirmó: "Nos metemos en líos porque queremos". Una sentencia que reforzó apelando a que en el vestuario "se ríen de todo".

VESTUARIO DEL BARÇA

La actualidad culé se resume para el jugador (con ironía) en lo siguiente: "Hace dos semanas estábamos en una crisis tremenda y ahora no. Cuando la pelota no entra, a quedarse en casa y no aparecer".

PITOS CON LA SELECCIÓN

El central del Barça también aprovechó para comentar su reacción ante los pitos en un campo de fútbol, y se refirió a su última etapa en la Selección Española, cuando era severamente pitado en todos los estadios españoles, lo que, según él, le hacía jugar mejor: "Mi última época en la Selección fue la mejor porque me pitaban. Jugué mis mejores partidos".

FEDERER Y LA 'DAVIS CUP'

"Hay estamos...", dijo el nuevo dueño de la Davis en referencia a Federer, cuya "competencia al tener la 'Laver Cup'" ha debilitado su relación. Esta nueva Copa Davis valorada en una inversión de 3.000 millones de euros a 25 años ha costado "mucho dinero" a Piqué ("más barato que Neymar"), que espera que "España llegue a la Final" de este torneo que se disputará del próximo 18 de noviembre al 24.