Gerard Piqué se ha mostrado muy contundente en declaraciones a 'RAC1' sobre toda la polémica que rodea al 'caso Negreira' y los pagos durante 17 años del FC Barcelona al que fuera vicepresidente del Comité Técnico Arbitral.

El exjugador del conjunto azulgrana defiende la honestidad del club y explica que, de haber querido comprar árbitros, él hubiera trazado otro 'modus operandi'.

"Pondría la mano en el fuego por el Barça. No se han comprado árbitros. Si quieres comprar a un árbitro es tan fácil como ir y pagarle directamente a él con dinero negro. No pagando a un vicepresidente del Comité con factura", ha explicado.

Además, Piqué incide en que no conocía de nada ni a Negreira ni a su hijo: "Obviamente no me consta que se pagara a Enríquez Negreira y si hubieron informes arbitrales debieron llegar para los entrenadores, especialmente a los de fuera, pero los de aquí nos conocemos todos. No he conocido a este señor ni a su hijo".

"Por mucho que quieran ensuciar esa época no podrán, se pueden revisar los partidos y las copas, fuimos muy superiores, no dependimos de los árbitros", ha añadido Piqué.