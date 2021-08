El Barça comienza una nueva etapa. Lionel Messi, la gran estrella en toda la historia del club y con quien han vivido la época más dorada de la entidad, no seguirá defendiendo el escudo de los culés tras terminar su contrato en este 2021. Joan Laporta, presidente de la entidad barcelonesa, ha hablado y en sus palabras ha pedido algo a los jugadores que sí siguen en la Ciudad Condal.

"He visto sus caras. Les he pedido que den un plus de todo lo que tienen", afirmó en rueda de prensa.

Porque para Laporta, este final es también un nuevo comienzo: "Esta etapa tiene que ser esplendorosa. Máximo compromiso, máxima profesionalidad..."

"Tenemos que demostrar el club que somos, incluso aunque no contemos con Leo Messi", relata Laporta.

Y señala a los veteranos: "Los capitanes tienen que liderar esta etapa, e integrar también a los talentos jóvenes".

Laporta, además, quiso resaltar el esfuerzo de alguno de los futbolistas de la plantilla: "Algunos han aceptado reducciones de salario, pero no es sencillo".

"Los nuevos, como Memphis y Agüero, han aceptado ciertas condiciones. Es algo de agradecer", comenta el presidente.

Para terminar, tiene una cosa clara: "A todos se nos va a exigir un gran nivel para que el Barça siga dando alegrías. Estamos más motivados que nunca y dispuestos a asumir el reto".

Te puede interesar

La exclusiva de Juanfe Sanz en 'El Chiringuito' sobre el futuro de Messi: "Ha dicho a jugadores del PSG que aceptará su oferta"

El mensaje de Carles Puyol tras el adiós de Messi al Barça: "Nunca te podremos agradecer todo lo que nos has dado"

Josep Pedrerol responde a su promesa de dimitir de 'Jugones' y 'El Chiringuito' si Messi y Ramos se marchaban