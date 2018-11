Pep Guardiola, sobre Lopetegui: "Cuando no ganas, no sigues. Es lo que hay"

Guardiola responde a las preguntas de diferentes periodistas sobre la marcha de Lopetegui del Real Madrid. "Lo siento por Lopetegui porque es mi amigo. Una persona excepcional. Jugamos juntos en el Barcelona", asegura el exentrenador del club azulgrana.

El catalán afirma que es muy difícil entrenar a equipos tan grandes como el Real Madrid o el Barcelona ya que siempre te exigen victorias y nunca puedes flaquear: "Nadie escapa de ello. Cuando no ganas, no sigues. Y en los grandes clubes más. En Barcelona o Madrid tienes que ganar de continuo. Si no, no hay ninguna opción de seguir".

"Teníamos buena relación. Le llamaré en estos días, pero es lo que hay", concluye Guardiola.