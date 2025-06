La más que llamativa opinión de Pep Guardiola sobre la salida de Ancelotti del Real Madrid

"Me alegro de no tener que lidiar con eso"

Pep Guardiola ha concedido una extensa entrevista a 'Reuters' en la que, entre otros aspectos, le han preguntado por la salida de Carlo Ancelotti del Real Madrid.

"La sola mención de la marcha de Ancelotti fue suficiente para dibujar una sonrisa en los labios de Guardiola", reza el texto del citado medio.

Y es que el catalán, sorprendentemente, ha afirmado sin medias tintas que le alegra que ya no siga en el banquillo del Bernabéu.

¿El motivo? Según el ex de Barça y Bayern, porque el italiano le gana "constantemente" y no quiere "lidiar con eso".

"Me alegro muchísimo por él. Pero me alegro muchísimo de que ya no esté en Madrid porque me gana constantemente. Me alegro de no tener que lidiar con eso", ha explicado.

Con los datos en la mano, Guardiola tiene razón. De las cinco eliminatorias de Champions en las que el Real Madrid se ha enfrentado al Manchester City, en cuatro ha salido victorioso el italiano.