Pep Guardiola ha asegurado ser consciente de la fiesta que iban a hacer sus jugadores tras la victoria de 6-1 contra el Aston Villa. Sin embargo, sobre las 22 'instagramers' a las que invitaron para festejarlo con ellos no ha dicho nada.

"Estaba al tanto de ello. Cuando tienen tiempo, ellos hacen cenas juntos con el personal del club. Lo sé y me gusta cuando se juntan fuera de aquí, a veces en casa, a veces en restaurantes. Está bien", aseguraba Guardiola en rueda de prensa.

Aunque en la fiesta no estuvieron solo los jugadores ni el personal del club, 22 modelos italianas se sumaron a la celebración, mientras quienes no estuvieron fueron las mujeres de los jugadores. Un tema sobre el que el técnico del Manchester City no ha comentado nada.