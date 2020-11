El próximo 1 de enero, al igual que todos los jugadores que terminen su contrato con sus respectivos equipos el 30 de junio, Sergio Ramos podrá firmar libremente con otro club de cara a la temporada venidera.

En 'El Chiringuito' se debatió sobre la situación de Ramos, pero también se hizo hincapié en los hándicaps económicos con los que cuenta el Madrid por los estragos financieros que está conllevando la pandemia.

"Los tiempos los marca el Real Madrid, no los va a marcar ni Sergio Ramos ni su representante", señaló de manera atajante Quim Domènech en el programa, incidiendo en el factor económico por parte del club: "Tiene una situación mucho más delicada que la renovación de su capitán. Si el capitán es tan madridista, se va a esperar a que se resuelva la situación de los salarios con la plantilla y la situación económica del club".

"No sé por qué hay tanta prisa por parte de Ramos cuando su contrato no acaba el 31 de diciembre", añadió Quim, recordando que su no renovación antes de 2021 no implica que se vaya a marchar a ciencia cierta.

Por su parte, Javi Balboa insistió en recordar que, una vez llegado el mes de enero, puede negociar legalmente con cualquier club para irse gratis en junio, dando también su opinión sobre cuál será el devenir del problema: "Ojalá Sergio Ramos siga, pero no hay esa sensación".