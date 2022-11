Los deportistas también juegan a videojuegos. Y muchos son muy críticos con su 'yo virtual' o las habilidades que los desarrolladores les ponen en los juegos. Uno que ha desvelado que juega mucho al FIFA es Pedri... y tampoco está contento con el jugador que es en el videojuego de referencia en el fútbol.

El canario ha reconocido en la revista 'ICON' que juega mucho y no lleva muy bien la derrota en el juego: "Tengo muy mal perder, incluso en los videojuegos". Una de sus derrotas la conocidos al principio del juego de esta temporada, en la que el jugador del Barça coincidió en un partido con el famoso 'youtuber' DjMariio, el cual le ganó en la tanda de penaltis.

Además, no se utiliza a sí mismo porque no le gusta su jugador: "Nunca juego con el Pedri del FIFA porque lo manejo fatal y me desespero. Puestos a perder, prefiero hacerlo con Messi o Cristiano Ronaldo".

Tras estas declaraciones, seguro que la desarrolladora del juego se pondrá en contacto con Pedri. Hacen cartas especiales para los jugadores profesionales que juegan al FIFA con todas las habilidades al máximo. Un jugador, que así, gustará mucho más a Pedri para dejar de perder.