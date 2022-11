Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, no se ha cortado un pelo para responder a Zlatan Ibrahimovic. El técnico, que mantiene una tensa relación con el jugador desde la etapa en la que ambos coincidieron en el Barça, le mandó un para nada sutil mensaje a una afirmación anterior del sueco.

Porque el delantero apuntó al entrenador con Erling Haaland como pretexto. "¿Si Guardiola puede hacer de él un jugador aún mejor? Depende del ego de Pep", dijo en Canal +.

Y prosiguió: "Depende de si permite que Haaland sea más grande que él o no. No permitió que yo, o que otros jugadores, lo fuéramos".

A esto fue a los que respondió Guardiola de manera sarcástica, dura y clara en rueda de prensa: "Tiene razón. Tiene toda la razón. En este equipo, en este club, mi ego es más grande que cualquier jugador".

"No me gusta nada cuando Haaland marca tres goles y todos los momentos destacados son de él. ¡Estoy celoso! ¡Estoy muy celoso!", exclamó.

Guardiola, de nuevo de forma sarcástica, añadió: "Le diré a Haaland, 'por favor, no marques más goles. De lo contrario The Sun o Daily Mail no escribirán sobre mí".

"Así que sí. Ibra me conoce bien, puede leer un nuevo libro. Tiene razón. Mi ego es enorme", sentenció.