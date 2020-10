En la rueda de prensa previa al encuentro que enfrentará al Real Madrid contra el Shakhtar en el primer partido de la Fase de Grupos de la Champions League, el técnico blanco, Zinedine Zidane, ha entonado el 'mea culpa' por la hecatombe que supuso la derrota frente al Cádiz el sábado pasado en Liga.

El técnico francés ha hecho autocrítica y ha asumido toda la responsabilidad de lo ocurrido, blindando una vez más a la plantilla frente a las críticas.

En su editorial en 'Jugones', Josep Pedrerol ha analizado las palabras del galo: "Zidane hace autocrítica y eso es una buena noticia. El Madrid no juega bien, y lo sabe. No puede repetir la imagen que dio el sábado, el equipo casi no tiró a puerta".

"Había jugadores en un estado físico lamentable. Seguro que Zidane lo sabe, pero no puede decirlo. Siempre ha blindado al vestuario frente a las críticas, y eso le ha hecho más fuerte", ha añadido el presentador del programa.

Por último, Pedrerol ha querido incidir en el "crédito" con el que cuenta el entrenador: "El año pasado remontó una liga que parecía imposible. Zidane tiene crédito, los títulos le avalan, pero es bueno comprobar que el sábado vio el mismo partido que nosotros".