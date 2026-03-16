Pedrerol se rinde ante Laporta en su editorial y señala el "error" de Font

En su editorial en 'Jugones', el presentador del programa ha tratado el proceso electoral a la presidencia del FC Barcelona.

"El socio lo ha dejado claro..."

Tras la aplastante victoria de Joan Laporta sobre Víctor Font en las elecciones al palco del FC Barcelona, Josep Pedrerol se ha rendido ante el presidente culé.

En su editorial en 'Jugones', el presentador ha destacado su campaña: "Ha ido pueblo a pueblo. Ha visitado mercados, fábricas... Ha estado más cerca del socio que nunca".

"En lo deportivo, Laporta no tenía rival. Flick es intocable, el equipo de los canteranos funciona y el nuevo Camp Nou tiene buena pinta", ha señalado.

Sobre su rival, Víctor Font, Pedrerol afirma que se equivocó: "Font ha cometido un error: basar su campaña en el pasado, con Xavi y Messi de protagonistas".

"El socio lo ha dejado claro: nadie está por encima del club y hay una realidad incontestable... Laporta ilusiona", ha zanjado.