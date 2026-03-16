Ahora

"El socio lo ha dejado claro..."

Pedrerol se rinde ante Laporta en su editorial y señala el "error" de Font

En su editorial en 'Jugones', el presentador del programa ha tratado el proceso electoral a la presidencia del FC Barcelona.

editorial

Tras la aplastante victoria de Joan Laporta sobre Víctor Font en las elecciones al palco del FC Barcelona, Josep Pedrerol se ha rendido ante el presidente culé.

En su editorial en 'Jugones', el presentador ha destacado su campaña: "Ha ido pueblo a pueblo. Ha visitado mercados, fábricas... Ha estado más cerca del socio que nunca".

"En lo deportivo, Laporta no tenía rival. Flick es intocable, el equipo de los canteranos funciona y el nuevo Camp Nou tiene buena pinta", ha señalado.

Sobre su rival, Víctor Font, Pedrerol afirma que se equivocó: "Font ha cometido un error: basar su campaña en el pasado, con Xavi y Messi de protagonistas".

"El socio lo ha dejado claro: nadie está por encima del club y hay una realidad incontestable... Laporta ilusiona", ha zanjado.

Las 6 de laSexta

  1. Abascal anuncia la intención de Vox de entrar en los gobiernos de Castilla y León, Extremadura y Aragón: "Hay que acordar medidas concretas"
  2. El TSJCV descarta imputar a Mazón y devuelve la causa de la DANA a la jueza de Catarroja: "No basta cualquier sospecha o conjetura"
  3. España se desmarca de cualquier misión naval de la UE ante el bloqueo del estrecho de Ormuz
  4. El audio de la UCO en el que los asesinos de Francisca Cadenas revelan su "obsesión": "La tenías que pinchar... Todo el día fun, fun, fun... la Francisca"
  5. Detenido un concejal de Altea, de Compromís, acusado de abofetear y causar lesiones a su pareja
  6. 'Una batalla tras otra' se impone a 'Los pecadores' en unos Oscar que dejan a 'Sirat' sin estatuilla