Enumerando las siguientes acciones del FC Barcelona que denotan una alineación con el independentismo catalán comienza hoy su editorial Josep Pedrerol:

-"Bartomeu habla en nombre de todos los culés".

-"Un directivo de la cantera tilda a España de 'fascista'".

-"La Generalitat felicita al Barça por seguir la línea que toca".

-"Convocan una manifestación el día del Barça - Madrid".

-"Piden que la gente vaya al campo con camisetas amarillas".

-"Quieren que los jugadores salten al campo con la senyera en la camiseta".

Una serie de hechos que para el presentador de 'Jugones' suponen "pesadez" puesto que "para los no independentistas… qué difícil resulta ser del Barça". "Qué ganas dan de quitarse y qué ganas dan de cambiarse de equipo", añade Pedrerol, al tiempo que contesta a la situación brindando un consejo a los culés: "No lo hagas. Los independentistas no conseguirán acabar con el Barça".

Una complicada tesitura en Cataluña que para el periodista no debe afectar ni al fútbol ni al Barça: "El Barça no es de Bartomeu. Ni de Torra. El Barça es de Piqué…y de Messi…y de Busquets. Y sobre todo el Barça es tuyo… y mío", zanja Josep.