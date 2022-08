Quique Sánchez Flores, entrenador del Getafe, no se mordió la lengua con el tema arbitral tras la derrota ante el Girona: "Medina Cantalejo hablaba de que ellos se iban a dormir con la conciencia muy tranquila... pues yo no he visto la imparcialidad".

Un gol anulado al Getafe por el VAR por falta previa y una expulsión por doble amarilla cuestionada por el técnico.

Y esto ha opinado Josep Pedrerol en su editorial de 'Jugones' de este martes: "Medina Cantalejo otra vez en el punto de mira. El jefe de los árbitros otra vez, el gran señalado".

"Señalado por Lopetegui en la primera jornada y por Quique Sánchez Flores ahora. ¿De qué sirvió la reunión que Medina mantuvo con los entrenadores?".

"Lopetegui se queja de los penaltitos. Y Quique duda de su imparcialidad. Se han disputado solo dos jornadas y tiene pinta de que esto solo puede ir a peor".