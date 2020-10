Posiblemente, sea una de las jugadas que menos dudas deja a la hora de analizar de lo que va de Liga. Corría el minuto 84 en el estadio Ramón de Carranza, durante el Cádiz-Granada, cuando Foulquier derribó a Perea dentro del área nazarí.

Los jugadores amarillos se dirigieron rápidamente a protestar a Alberola Rojas, quien tras consultar la jugada con la sala VOR, no decretó la pena máxima.

En rueda de prensa tras acabar el partido en tablas, Álvaro Cervera, entrenador cadista, se dejó de medias tintas al ser preguntado por el supuesto penalti: "Es una pregunta que te voy a contestar, pero que sobra porque lo ha visto todo el mundo. Solo hay tres personas, una abajo y dos arriba, que no lo han visto. No tiene explicación más que no quererlo pitar".

"Sé lo difícil que es pitar, pero sé también los medios que hay para poder pitar. La jugada de hoy es para que alguien se lo piense un poco", añadió Cervera.

Posteriormente, en 'El Chiringuito', se analizó la jugada y la rueda de prensa del técnico del Cádiz. Josep Pedrerol, que no comprendía cómo no se pudo decretar el tiro desde los once metros, se mostró contundente: "Si consideran que, después de verlo, no es penalti, tienen que dimitir todos. El que no ha querido verlo, no ha querido pitarlo".

A su vez, el presentador del programa fue más allá y calificó la decisión de Alberola Rojas y del VAR como el "mayor escándalo" de la 'era moderna' del fútbol español: "Lo de hoy es un escándalo que no había ocurrido en el fútbol español desde que está el VAR; evitar ver una imagen para no cambiar de opinión. El árbitro no ha querido ver la imagen para no pitar el penalti".