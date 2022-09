El Sevilla FC vive momentos de mucha, mucha tensión. A horas de que cierre el mercado de fichajes, Julen Lopetegui ha perdido a su pareja de centrales, Koundé y Diego Carlos, y sus sustitutos, Marcao y Kouassi, no aportan la experiencia y jerarquía de los anteriores.

Ocampos también ha salido y Januzaj le ha sustituido, pero el problema también reside en la delantera: Dolberg, punta noruego, será el encargado de asumir el protagonismo del gol en Nervión... y no da muchas esperanzas.

En su editorial en 'Jugones', Josep Pedrerol ha analizado el panorama que se vive en la ciudad hispalense entre Monchi, director deportivo, y Lopetegui, entrenador.

"Un selfie para demostrar que no hay problemas entre Monchi y Lopetegui. Buena. Pero Lopetegui quería a Raul de Tomas y Monchi no", ha arrancado el presentador del programa haciendo referencia a la buena sintonía de la que ha hablado el director deportivo en rueda de prensa.

"Lopetegui quería centrales de garantías y Monchi no se los ha traído. Esa es la realidad. Lopetegui siente que no tiene una plantilla competitiva, que el equipo no se ha reforzado bien, y tiene razón", ha añadido, denotando el cabreo del técnico.

"Ahora toca enfrentarse a Barça y City. Esperemos que la próxima foto no sea la de Lopetegui despidiéndose del Sevilla", ha zanjado Pedrerol.