Todo eran caras de sonrisas y felicidad en el Goodison Park después de la salvación del Everton. Todas menos las de Patrick Vieira, que no disfrutó de la misma manera la celebración y la invasión de campo de los seguidores de los 'Toffees'.

El actual entrenador del Crystal Palace no dudó a la hora de agredir y patear en el terreno de juego a uno de los hinchas locales después de ser continuamente acosado. Su equipo se fue ganando 0-2 al túnel de vestuarios en el descanso pero el Everton consiguió darle la vuelta al marcador.

Ahora, la FA (Asociación Inglesa de Fútbol) se encuentra investigando el incidente sucedido. El exfutbolista del Milán o el Arsenal, entre otros, se negó a pronunciarse después los hechos ocurridos. "No tengo nada que decir al respecto", declaró ante los medios de comunicación.

La épica remontada local en la segunda mitad hizo enloquecer a todos los aficionados presentes en las gradas del estadio. La victoria aseguraba la permanencia del equipo entrenado por Frank Lampard, que llegó al club cuando se encontraba en una situación muy crítica.

Patrick Vieira kicking an Everton fan to the ground 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/p6fVvYnzTd