El partido de la fase de clasificación para el Mundial de Catar 2022 que enfrentaba a Ecuador y Brasil estuvo marcado por una brutal patada que recibió el jugador del Atlético de Madrid, Matheus Cunha, por parte del portero rival, Alexander Domínguez.

El guardameta salió con la pierna en alto y se llevó al delantero brasileño por delante, causándole graves heridas en la zona del cuello. El árbitro amonestó al portero en esta acción con tarjeta roja directa.

He forgot to mention even more dangerous tackle by Dominguez on Cunha. pic.twitter.com/wBazj3a0nS