El rostro de Félix y María es el de unos padres tremendamente orgullosos de sus hijos. Cuando ambos aún eran pequeños, el padre tuvo que irse a Inglaterra para buscar trabajo... hasta que Iñaki explotó.

"Cuando empezó la crisis en 2008, me fui a Londres para trabajar. Cuando llamaron a Iñaki para Primera División, me volví a España. Hay que pelear, si no peleas no vas adelante. Así es la vida", afirma Félix a 'Jugones'.

Junto a su mujer, ambos se recorrieron siete horas y media en coche hasta Extremadura "para ver al pequeño", Nico Williams, jugar la fase de ascenso a LaLiga Smart Bank.

La 'mala' suerte es que coincidieron los partidos de sus dos hijos, por lo que en los descansos tenían que moverse para tratar de no perderse casi nada.