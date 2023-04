Enrique Cerezo, presidente del Atlético, atendió a Marc Núñez, periodista de 'El Chiringuito', en la previa del partido que los rojiblancos juegan ante el Barça en el Camp Nou. El 'Caso Negreira', como no podía ser otra manera tras las explicaciones de Joan Laporta, fue uno de los temas que trató.

"Habrá que estudiar el caso. Luego ya que la Justicia decida", afirmó.

Sobre lo de Laporta en la Asamblea de LaLiga, Cerezo respondió: "No las escuché. Solo sé lo que me han contado... y no le voy a preguntar por el tema".

Ya en tono fútbol, Cerezo no ve imposible que el Atleti remonte y conquiste LaLiga: "Nosotros cuando la ganamos sacábamos 13 puntos al segundo... y todo fue en la última jornada".

Y para la próxima temporada, ¿Simeone? "Yo creo que seguirá".

"¿El regreso de Messi? Fantástico, como si vuelve Cristiano", sentenció Cerezo.